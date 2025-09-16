Inter

Semana Gre-Nal
Notícia

Torcedores invadem CT do Inter para protestar contra jogadores

Segundo a Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, 17 integrantes da organizada Camisa 12 entraram no local

Saimon Bianchini

