Torcedores invadem CT do Inter para protestar contra jogadores

Um grupo de torcedores do Inter invadiu o CT Parque Gigante na manhã desta terça-feira para protestar contra jogadores, comissão técnica e dirigentes. Segundo a Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, 17 integrantes da organizada Camisa 12 entraram no local, mas não chegaram a ingressar no gramado, onde ocorria o treino.

Duas viaturas e quatro policiais se deslocaram para conter eventuais excessos. Os torcedores queriam conversar com o vice de futebol José Olavo Bisol e com o diretor exportivo D'Alessandro. Eles foram atendidos pelos dirigentes.

Brigada Militar atendeu a ocorrência no CT Parque Gigante. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Pressão perto do clássico

Não houve agressão nem xingamentos aos atletas. Após alguns minutos, os 17 torcedores foram embora do CT. Eles deixaram as dependências pacificamente.

A invasão dos torcedores escancara a pressão que vive o time, às vésperas do Gre-Nal do Brasileirão, marcado para domingo, 17h30min, no Beira-Rio.