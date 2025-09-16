Torcedores invadem CT do Inter para protestar contra jogadores

Um grupo de torcedores do Inter invadiu o CT Parque Gigante na manhã desta terça-feira para protestar contra jogadores, comissão técnica e dirigentes. Segundo a Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, 17 integrantes da organizada Camisa 12 entraram no local, mas não chegaram a ingressar no gramado, onde ocorria o treino.
Duas viaturas e quatro policiais se deslocaram para conter eventuais excessos. Os torcedores queriam conversar com o vice de futebol José Olavo Bisol e com o diretor exportivo D'Alessandro. Eles foram atendidos pelos dirigentes.
Pressão perto do clássico
Não houve agressão nem xingamentos aos atletas. Após alguns minutos, os 17 torcedores foram embora do CT. Eles deixaram as dependências pacificamente.
A invasão dos torcedores escancara a pressão que vive o time, às vésperas do Gre-Nal do Brasileirão, marcado para domingo, 17h30min, no Beira-Rio.
O Inter está em 12º no Brasileirão, cinco pontos acima da zona do rebaixamento.