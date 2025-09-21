Titular do Inter se recupera e deve começar o Gre-Nal 

Alan Rodríguez se recuperou de dores musculares e está apto para a partida. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Após preservações durante a semana, Alan Rodríguez deverá ser titular do Inter no Gre-Nal 448. O uruguaio, estreante no clássico do Rio Grande do Sul, se recuperou de dores musculares e está apto para a partida. Roger Machado aguarda por outro jogador para definir a escalação.

O volante, contratado em julho junto ao Argentino Juniors, se firmou como titular. Ele apresentou desconforto muscular nos últimos dias, fazendo a comissão técnica realizar uma preservação na carga de treinos do atleta. Entre quarta e sexta-feira, ele não trabalhou normalmente no CT Parque Gigante.

Segundo apuração de Zero Hora, ele correspondeu bem ao teste realizado na manhã do último sábado (20). Alan Rodríguez foi relacionado para o Gre-Nal e a projeção interna é da titularidade do uruguaio. Ele já postou informações nas redes sociais relatando que está apto para o jogo. Bruno Henrique chegou a treinar entre os titulares, está de sobreaviso, mas deverá ficar no banco.

A principal dúvida no Inter às vésperas do clássico é a presença de Thiago Maia. O volante sentiu dores na sexta-feira e, desde então, foi poupado dos trabalhos. Para o caso de ausência, Richard foi testado como alternativa.

Thiago Maia, assim como Alan Rodríguez, participou de avaliações, mas ainda aguarda a liberação do departamento médico para o clássico. Ao longo do dia, a comissão técnica definirá o cenário ideal para a escalação inicial.

A equipe deverá ter Borré, Bernabei e Tabata como titulares e principais novidades. O esquema deve ser mantido no 4-2-3-1.

O provável Inter tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia (Richard), Alan Rodríguez, Tabata, Alan Patrick e Carbonero; Borré. O Gre-Nal 448 ocorre às 17h30min, no Estádio Beira-Rio.