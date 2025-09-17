Tia de Roger Machado morre em acidente de trânsito em Porto Alegre

O fato aconteceu no início da tarde, por volta das 13h, na Avenida da Cavalhada, no sentido norte-sul, próximo à esquina com a Rua Monsenhor Ruben Neis. Google Street View / Reprodução

O técnico do Inter Roger Machado teve uma perda familiar. Nesta quarta-feira (17), morreu a tia do treinador, Carmen Silva Machado Fontoura, em um acidente de trânsito. Ela era irmã da mãe do técnico.

O fato aconteceu no início da tarde, por volta das 13h, na Avenida da Cavalhada, no sentido norte-sul, próximo à esquina com a Rua Monsenhor Ruben Neis, em Porto Alegre.

Em entrevista ao repórter Ian Tambara, da Rádio Gaúcha, o delegado Carlo Butarelli, da Delegacia de Trânsito da Capital, explicou que o condutor do carro já foi identificado e não estava alcoolizado.

Conforme informado pelo delegado, o condutor alegou que o trânsito parou no momento em que Carmen estava atravessando. Ele desviou de um carro que estava parado e acabou atingindo ela.

Em nota, o Inter lamentou a morte e prestou solidariedade a Roger Machado e sua família. Confira abaixo: