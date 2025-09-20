Thiago Maia e Alan Rodríguez fazem teste em último treino do Inter para o Gre-Nal 448

Thiago Maia sentiu dores musculares na sexta-feira. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter encerrou neste sábado (20), no CT Parque Gigante, a preparação dentro de campo para o Gre-Nal 448. A atividade teve uma espécie de teste final para saber das condições físicas de Thiago Maia e Alan Rodrigúez, ambos com desconforto muscular e que seguem como dúvida.

O trabalho desta manhã, que teve início às 10h, com os portões fechados, contou com a preparação de parte da comissão técnica desde antes das 8h — já que havia preocupação com a chegada dos atletas devido ao Desfile Farroupilha na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, única via que leva ao CT.

Thiago Maia e Alan Rodríguez não aparecem nas imagens do treino divulgadas pelo Inter. Conforme apurado pela reportagem, a dupla esteve em campo trabalhando com limitações.

Os meio-campistas seguem em reavaliações e ainda não podem ter presença assegurada no clássico deste domingo (21). A decisão para a escalação de ambos deve acontecer somente no dia do jogo.

Richard e Bruno Henrique foram testados entre os titulares nos últimos dias. Todos os cenários são analisados.

O técnico Roger Machado, que chegou a cogitar colocar em campo o esquema com três zagueiros, deverá confirmar a manutenção da base no 4-2-3-1. Borré, Bernabei e Bruno Tabata devem ser as novidades iniciais.

O provável Inter para o último Gre-Nal de 2025 tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia (Richard), Bruno Henrique (Alan Rodríguez), Tabata, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

O regime de concentração da equipe começou logo após a atividade da manhã deste sábado. Os atletas almoçaram no CT e, posteriormente, serão levados ao hotel no bairro Bela Vista para servir de concentração nas próximas horas.