"Tentar adaptar o mais rápido possível", diz Alan Patrick sobre esquema de Ramón Diaz

Alan Patrick foi o autor do gol colorado na Serra. Porthus Junior / Agencia RBS

Mesmo que o Inter tenha saído na frente, Alan Patrick valorizou o empate diante do Juventude, na estreia de Ramón Díaz. O técnico chegou montando um novo esquema para a equipe, diferente do que vinha sendo com Roger.

Autor do gol que abriu o placar na partida, o maestro colorado teve um novo parceiro na construção das jogadas: Óscar Romero — que até então era seu substituto. Após a partida, Alan Patrick avaliou o novo sistema implementado pelo treinador argentino.

— É, eu acho que no primeiro tempo conseguimos controlar mais. Foi uma adaptação nessa nova tática que o Ramón nos pediu. E a gente vai tentar adaptar o mais rápido possível. No segundo tempo, tivemos dificuldade. Queríamos os três pontos, porque precisamos de mais. Mas acho que também valorizar esse ponto fora de casa — avaliou o camisa 10, que completou:

— Claro que ajuda quando tem mais algum jogador com essa característica de construção. Eu por ser o meia, tenho essa responsabilidade, mas eu acho que o time como um todo também, desde a defesa. Agora é adaptar ao novo sistema que o Ramón vai tentar implementar dentro da nossa equipe, para que a gente possa potencializar o nosso jogo.

O próximo desafio do Inter é contra o Corinthians, equipe treinada por Ramón Díaz até abril deste ano. O duelo será às 19h30min de quarta-feira (1º), no Beira-Rio.

