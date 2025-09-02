Técnico do Equador sai em defesa de Enner Valencia: "Máximo goleador da história"

Equatoriano vive jejum de gols pelo Inter. Rodrigo BUENDIA / AFP

Técnico do Equador, Sebastián Beccacece saiu em defesa de Enner Valencia em virtude do momento vivido pelo atacante do Inter. O comandante reconheceu que o atleta não vive boa fase, mas que já demonstrou poder de reação em situações semelhantes.

A declaração foi dada em entrevista coletiva em meio à preparação para as duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Quando questionado sobre o equatoriano, Beccacece fez questão de destacar os números de Valencia representando seu país.

— Desde que chegamos o Enner fez cinco gols, o que é um número importante. Ele é o máximo goleador da história (da seleção). Hoje não está no seu melhor momento no clube, mas quando chegamos também não estava e respondeu — afirmou, e seguiu:

— O jogador também tem isso, de ir encontrando momentos mais favoráveis ou desfavoráveis, principalmente os atacantes, que se avalia muito se fez ou não gol.

Origem do problema

Ainda, em sua resposta, o treinador apontou que neste tipo de situação, o problema pode não estar ligado apenas a situação em si do jogador, mas ser uma questão coletiva.

— Eu responsabilizo a equipe, não boto a responsabilidade de algo tão importante apenas em um atacante. Vemos no mundo uma série de equipes que são exceções esses jogadores que te garantem um gol por partida. O time deve resolver o problema da definição ou de solidez — analisou Beccacece e completou:

— Ter bons zagueiros não vai ser sólido se não tiver meio-campistas e atacantes que ajudam, também não é por ter bom atacante que vai ganhar um jogo. O importante é o time.

Números

Valencia é o maior artilheiro do Equador com 46 gols em 98 jogos. Atualmente, ele também é o maior goleador do técnico argentino, tendo anotado cinco dos oitos gols em dez partidas. No Inter, no entanto, tem sete gols em 37 partidas na temporada. A última vez em que balançou as redes foi em abril, contra o Cruzeiro.

Leia Mais Inter evita condicionar busca por reforços com o último dia da janela internacional de transferências