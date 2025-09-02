Sem Bernabei, as alternativas do Inter para escalar a lateral esquerda contra o Palmeiras

Trabalhos serão retomados nesta quarta-feira. Ricardo Duarte / Divulgação/Internacional

O período de pausa para a data Fifa servirá para que o técnico Roger Machado encontre uma alternativa circunstancial para a lateral esquerda do Inter. Diante do Palmeiras, o titular Bernabei não estará à disposição.

Neste momento, o elenco não possui um substituto imediato da função. Mas o treinador conta, pelo menos, com três alternativas. A primeira, que está ligada com a segunda, seria a adaptação de Victor Gabriel, originário da função. Este cenário já aconteceu nesta temporada, diante do Vitória, no resultado de 1 a 0, no Beira-Rio.

Nesta mesma partida, o técnico Roger Machado usou uma estratégia diferente dentro do próprio jogo. No segundo tempo, Clayton Sampaio foi substituído por Alan Benítez. O lateral ingressou no lado direito, Aguirre passou a atuar na lateral esquerda, e Victor Gabriel voltou a formar a dupla de zaga com Vitão.

Aguirre, contratado no ano passado, tem familiaridade com a lateral esquerda. No ano passado, das 27 partidas disputadas pelo Lanús, sete delas foram do lado contrário ao que ele atua hoje. Caso opte por esta escolha, Alan Benítez seria a alterativa para ingressar no lado direto.

Mudança na forma de jogar

A última via seria uma mudança no sistema de jogo. Depois da vitória sobre o Fortaleza, o técnico Roger Machado deu indicativos sobre alterações táticas.

— Pode (mudar o esquema), tudo pode. Talvez, com menos alternativas, a gente busque uma nova formação com o que a gente tem de característica no grupo — afirmou o comandante colorado.

Com isso, não se descarta que a equipe possa atuar em um sistema com três zagueiros, por exemplo. O diagnóstico do treinador aponta para a necessidade de uma melhora na construção de jogadas.

— Vejo que (o principal problema) é a conexão da primeira fase de construção e da finalização e acabamento. Nesse intervalo do jogo entre os zagueiros e os meias a bola chegar com mais qualidade para que os atacantes tenham condições de fazer os enfrentamentos — completou.

O trabalho será retomado com o elenco nesta quarta-feira (3) no CT Parque Gigante. A partida contra o Palmeiras será no dia 13, em São Paulo.