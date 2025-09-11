Sem Abel Ferreira e com estreia de contratação de peso: como chega o Palmeiras para enfrentar o Inter

Treinador não esteve em reapresentação do elenco após folga durante a data Fifa, gerando incômodo entre torcedores. Cesar Greco / Palmeiras, Divulgação

O Inter visita o Palmeiras neste sábado (13), às 18h30min, pela 23ª rodada do Brasileirão. Sem o comandante Abel Ferreira, suspenso pelo acúmulo de cartões, o time paulista entrará em campo tentando voltar à vice-liderança do Campeonato — no momento, está em terceiro, atrás de Cruzeiro e Flamengo, com 43 pontos.

O Verdão chega para o confronto com sentimentos distintos. Por um lado, uma certa frustração após o empate amargo no clássico contra o Corinthians — ganhou só um dos setes jogos contra o rival neste ano — e uma polêmica em relação a folga estendida de Abel Ferreira na data Fifa. Por outro, a força da invencibilidade de nove partidas no Brasileirão e a empolgação com a estreia do reforço Andreas Pereira injetam ânimo para a reta final da temporada.

Polêmicas com Abel Ferreira

Conforme o repórter Rafael Oliva, setorista do Palmeiras pelo portal Itatiaia, o time recebeu três dias de folga após o clássico, em meio a data Fifa. Porém, Abel Ferreira foi ausência na reapresentação, o que gerou certo incômodo à torcida palmeirense.

— O Abel foi a Portugal para resolver questões particulares e o clube não se posicionou. A torcida ficou meio revoltada nas redes sociais com isso. Teve mais uma folga no domingo (7), e os auxiliares comandaram os treinos. Desde segunda ele está trabalhando normalmente — contou Rafael.

Mesmo sendo talvez o maior técnico da história do Palmeiras, Abel vem convivendo com críticas recentemente, especialmente após perder o título estadual para o Corinthians e também ser eliminado da Copa do Brasil, justamente pelo rival — seu último revés, no início de agosto. No último jogo, também contra o Timão, recebeu o terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro e por isso não estará a beira do campo neste sábado.

Invencibilidade e olho na Libertadores

Terceiro colocado, com cinco pontos atrás do líder, Flamengo, o Palmeiras não perde sob seus domínios no Brasileirão desde abril, na derrota para o Bahia, pela sexta rodada. Além disso, soma nove partidas de invencibilidade na competição.

Mesmo mirando a vice-liderança, o Palmeiras entra em campo já olhando de canto para a próxima quarta-feira (17), quando enfrenta o River Plate, em Buenos Aires, pela ida das quartas de final da Libertadores. Até então, o Verdão é apontado por muitos como favorito para passar de fase na competição continental.

Expectativa por estreia

Contratado na reta final da última janela de transferências por 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,4 milhões pela cotação atual), Andreas Pereira deve estrear pelo Palmeiras contra o Inter. Ex-Flamengo, o meio-campista estava no Fulham, da Inglaterra.

Ele foi convocado pela Seleção Brasileira para o duelo contra a Bolívia, na última terça (9), mas não chegou a entrar em campo. Se reapresentou ao Verdão nesta quarta (10) e deve estar entre os relacionados para o jogo contra o Inter. Recuperado de dores lombares, o ex-colorado Maurício deve ser titular.

Um provável Palmeiras tem: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Produção: Leo Bender

