"Se der para jogar bem, a gente joga, mas vamos sair com os três pontos": a manifestação de Roger antes de Inter x Fortaleza

Vitória sobre os cearenses aliviou um pouco pressão sobre o treinador colorado. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter divulgou, na última segunda-feira (2), um vídeo com os bastidores da vitória sobre o Fortaleza pelo Brasileirão. No domingo (31), o time colorado bateu o Leão do Pici por 2 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O grande destaque ficou por conta do discurso de Roger Machado antes de a bola rolar. O treinador enfatizou que a atuação ficaria em segundo plano, com o foco na busca pela pontuação.

— Nesses momentos, só ficamos nós no trabalho. Até mesmo o torcedor que, com todo direito, se afasta da gente, e é a gente que traz ele de volta para o estádio. Se der para jogar bem, a gente joga, mas vamos sair com os três pontos ao final do jogo — disse Roger Machado.

Com a vitória, o Colorado chegou aos 27 pontos no Brasileirão e assumiu a 10ª colocação. O time volta a campo em 13 de setembro, às 18h30min, contra o Palmeiras. O duelo será no Allianz Parque, em São Paulo.

Veja os bastidores publicados pelo Inter