Inter

Discurso
Notícia

"Se der para jogar bem, a gente joga, mas vamos sair com os três pontos": a manifestação de Roger antes de Inter x Fortaleza

Vídeo com os bastidores da partida no Beira-Rio foi publicado pelo clube na noite de segunda-feira 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS