"Satisfeitos com 1º tempo e correções pelo segundo": o que disseram Ramón e Emiliano Díaz após empate na estreia pelo Inter

Emiliano (E) e Ramón (D) Díaz, treinadores do Inter Rafael Diverio / Agência RBS

O empate de 1 a 1 com o Juventude, no Alfredo Jaconi, na noite deste sábado (27), mostrou a primeira ideia tática do time após a saída de Roger Machado, mas também a forma diferente de condução da nova comissão técnica. O Colorado tem agora uma dupla de treinadores.

O compartilhamento no comando ficou claro ao longo da partida, com Ramón e Emiliano Díaz se alternando nas orientações aos jogadores à beira do gramado, e na coletiva, quando pai e filho se dividiram a responder cada tema proposto pelos jornalistas.

O Inter entrou no Jaconi com uma nova formação tática. Saiu o 4-2-3-1 de Roger e entrou o 4-4-2 com losango no meio-campo dos Díaz. O primeiro tempo, quando o Colorado correu poucos riscos defensivos e abriu vantagem com Alan Patrick, agradou.

O segundo, com o empate do Juventude e dificuldades defensivas, foi colocado na conta dos desfalques e da falta de ritmo de alguns jogadores que tiveram que atuar em Caxias do Sul.

— A gente teve apenas dois treinos e escolhemos isso (o novo esquema tático) como melhor alternativa. Sabíamos da falta de seis jogadores importantes hoje. A queda (no segundo tempo) era normal. Vínhamos de um golpe duro, não é fácil perder o clássico e o anímico pesa. Gostamos do primeiro tempo e esse é o caminho que devemos seguir — avaliou Emiliano Díaz.

O primeiro tempo foi de posse de bola equilibrada, com 50% para cada time. No segundo, porém, o Inter ficou com apenas 35%. Ramón Díaz deixou claro que ter mais a bola é um dos objetivos da comissão técnica argentina.

— Mostramos erros que vinham acontecendo, mas no primeiro tempo fomos bem. Tivemos mais a bola e buscamos a parte ofensiva. A medida que for passando o tempo, os jogadores vão entender como devemos jogar. O primeiro tem tempo agradou, fomos intensos, tivemos a bola É claro que ainda temos muitas coisas para ajustar — completou.

Emiliano (E) e Ramón (D) Díaz, treinadores do Inter. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma decisão que chamou atenção foi a substituição de Alan Patrick, aos 30 do segundo tempo, algo pouco comum nos tempos de Roger Machado. Emiliano Díaz justificou pelo desgaste oriundo de um treino mais forte que a comissão fez para os jogadores em razão do pouco tempo de treinos (apenas duas sessões) antes de encarar o Juventude.

— Ele sentiu o desgaste. É um sistema novo. Trabalhamos um pouco mais do que deveríamos por termos tido pouco tempo. Eles sentiram o desgaste. Foi apenas desgaste, nada mais que isso. Agora não tem desculpa. Temos que botar a cara porque estamos em um time grande. Depois teremos uma parada, com mais tempo para justar o que precisamos. Quando você assume um clube grande sabe da obrigação. É quarta e domingo e será assim. Não ha desculpa, o grupo sabe — declarou.

O Inter volta a campo na quarta-feira (1º), às 19h30min, para receber o Corinthians, no Beira-Rio. Os laterais Aguirre e Bernabei estarão à disposição após suspensão. A comissão técnica ainda espera contar com alguns dos jogadores que ficaram fora por questões físicas.

Veja os melhores momentos da partida