Saída de Wesley abre concorrência e cria dúvidas sobre escalação do Inter

Vitinho, Tabata e Gustavo Prado podem assumir a função. Montagem fotos Jonathan Heckler, Renan Mattos, Ricardo Duarte / Agência RBS e SC Internacional

A saída de Wesley reduziu as opções de Roger para as funções de lado no meio-campo ofensivo. Agora, o técnico colorado está com três nomes para o setor. E será com eles que contará até o final da temporada.

Partindo do princípio de que Carbonero é titular incontestável, está aberta a posição do lado oposto. O colombiano tem preferência pela esquerda, mas já foi usado também na direita. Não será esse o fator principal para a decisão do treinador.

Atualmente, as três alternativas são Gustavo Prado, Vitinho e Bruno Tabata. Os três chegaram a ser usados como titulares, mas nenhum se consolidou até agora.

Tabata demorou a começar o ano. Uma lesão o fez perder todo o Gauchão. Mesmo recuperado de lesão, não conseguiu repetir o desempenho do ano passado, quando terminou em alta.

Vitinho ganhou esse espaço, especialmente no Gauchão. Mais ainda na semifinal, contra o Caxias. Ele marcou duas vezes no Centenário e praticamente garantiu a classificação colorada para a decisão. Por mais que não brilhasse, estava consolidado, mas sofreu lesões e ficou para trás. Contratado por mais um ano por conta da Guerra da Ucrânia, ficou como opção. E até marcou o gol da vitória sobre o Fortaleza no domingo. Mas está longe de ser unanimidade.

Tem ainda Gustavo Prado. Promessa da base, o jogador de 19 anos está a serviço da seleção brasileira sub-20 nesta data Fifa, em preparação para o Mundial da Categoria, previsto para 27 de setembro. Ele deve permanecer na lista final de Ramon Menezes, principalmente pelo destaque que teve no Sul-Americano da categoria, no início do ano. Na equipe de Roger, foram poucas as oportunidades como titular, mas entra com frequência.

Dois centroavantes

Essa incógnita sobre o futuro e sobre as opções pode fazer o treinador optar por ter uma dupla de ataque, com Borré ou Valencia ao lado de Ricardo Mathias. Nenhum deles tem empolgado a torcida, mas é uma alternativa a ser testada nesse período sem jogos. Por último, ainda pode aparecer Alan Rodríguez, que frequentemente foi escalado nessa função pela direita no Argentinos Juniors, seu antigo time.

Desempenhos dos candidatos no Brasileirão

Vitinho

12 jogos

572 minutos

48 minutos por jogo

1 gol

0 assistência

1 grande chance criada

2 grandes chances perdidas

67% precisão de lançamentos

10 desarmes

Tabata

16 jogos

785 minutos

49 minutos por jogo

3 gols

0 assistência

1 grande chance criada

1 grande chance perdida

64% precisão de lançamentos

13 desarmes

Gustavo Prado

13 jogos

424 minutos

33 minutos por jogo

1 gol

0 assistência

1 grande chance criada

0 grande chance perdida

67% precisão de lançamentos

8 desarmes

*Números do Brasileirão, segundo o Sofascore

