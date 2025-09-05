Roger Machado testa primeira versão do novo time do Inter; veja a escalação

Ricardo Duarte / Internacional

O técnico Roger Machado apresentou nesta sexta-feira (5) o primeiro esboço do novo Inter que ele prepara para a retomada do Brasileirão, após a pausa para a data-Fifa. Por enquanto, a novidade mais objetiva é a utilização do zagueiro Victor Gabriel na lateral esquerda, substituindo Bernabei, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A equipe, porém, teve novidades nos demais setores, como a presença de Bruno Henrique no meio-campo, além da utilização de Carbonero mais próximo do gol, encostando no centroavante Ricardo Mathias.

Conforme apurado por Zero Hora, Roger escalou o meio-campo com três volantes: Thiago Maia, Alan Rodriguez e Bruno Henrique. Completou o setor o meia Alan Patrick. No decorrer da atividade, Bruno Henrique foi substituído pelo paraguaio Oscar Romero.

O time esboçado por Roger teve: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Carbonero e Ricardo Mathias.

Ausências

O treinamento no campo ainda teve ausências, como o meia Bruno Tabata, que ainda faz trabalhos com fisioterapia por conta de um problema muscular, e o atacante Rafael Borré, que faz desde segunda-feira (1º), um trabalho preventivo de fortalecimento muscular.

Roger também não contou com o uruguaio Rochet, o paraguaio Alan Benítez e o equatoriano Enner Valencia, convocados para as suas seleções. Também não participou do trabalho o meia-atacante Gustavo Prado, convocado para a seleção sub-20.

Vale ressaltar que este foi o primeiro esboço de time desde a reapresentação, na quarta-feira (3). Novos testes devem ser feitos ao longo do fim de semana e no decorrer da próxima semana. Afinal, a ideia de Roger é calibrar mudanças que melhorem o rendimento do time a partir do jogo contra o Palmeiras, no dia 13 de setembro.