Roger Machado testa Inter com quatro trocas para o Gre-Nal

Roger Machado durante treino do Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A escalação do Inter para o Gre-Nal 448 poderá apresentar novidades, conforme o treinamento desta sexta-feira (19), no CT Parque Gigante. Foram quatro mudanças em relação ao time que perdeu para o Palmeiras. As trocas passam por questões físicas e também de ordem tática.

Segundo apurou a reportagem, Alan Rodríguez, que tem desconforto muscular, virou dúvida para a partida. O meio-campista não treinou normalmente nos últimos dias e há chances de ficar de fora. O trabalho deste sábado será derradeiro para a presença do ir uruguaio.

Surpresa

Bruno Henrique, antigo titular, foi testado na vaga de Alan Rodríguez. Ele pode reassumir o lugar justamente no Gre-Nal.

A grande surpresa no ambiente Colorado envolve a manutenção do 4-2-3-1. No ambiente do clube, a leitura era que o treinador migraria a formação para o 3-5-2 para dar maior proteção à defesa e liberdade para os laterais.

Entretanto, o trabalho desta manhã, antevéspera do jogo, que costuma confirmar as escalações, indicou o mesmo sistema. Bernabei, que cumpriu suspensão, retoma a lateral esquerda.

Provável escalação do Inter

Outras duas novidades esboçadas foram: Bruno Tabata no lugar de Vitinho na ponta direita e Borré, recuperado de dores na coxa direita, no lugar de Ricardo Mathias.

Alguns testes foram promovidos durante a sessão, mas os atletas que mais treinaram formam a seguinte base de escalação: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Tabata, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

A última atividade está prevista para sábado (20) pela manhã. Alan Rodríguez é a única grande alteração projetada nesse momento. O resto do time, em condições normais, não deverá ser alterado.