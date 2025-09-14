"Roger Machado será o treinador no Gre-Nal", garante vice de futebol do Inter

Roger segue no comando do Inter. Geison Lisboa / Agencia RBS

Apesar da goleada por 4 a 1 sofrida pelo Inter diante do Palmeiras, neste sábado (13), em São Paulo, Roger Machado permanece no clube. Ao menos foi essa a garantia dada pelo vice de futebol, José Olavo Bisol:

— O Roger é o nosso treinador, será o treinador do Gre-Nal. E no futebol é preciso ter resiliência. Também é saber que a oportunidade se apresenta justamente no clássico para a gente poder dar a volta por cima.

Na primeira resposta, Roger reforçou que a presença de membros da diretoria na sala de imprensa, Alessandro Barcellos e José Olavo Bisol, servia como uma forma de respaldo a sua permanência.

— Estou falando como treinador Internacional, né? E tenho certeza que os dirigentes aqui estão para apoiar essa condição — disse o treinador.

Ele ainda pediu desculpas ao torcedor pelo resultado e garantiu que tanto o grupo de jogadores quanto a comissão técnica estão frustrados com o placar.

— A gente entende a frustração do torcedor. Nós todos estamos muito frustrados, decepcionados e muito, mesmo que irritados, né? Com uma derrota com um placar elástico no primeiro tempo — salientou Roger.



