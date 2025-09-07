Roger Machado prepara novo papel ofensivo para Alan Patrick no Inter

Alan Patrick deve ter função mais ofensiva no Inter Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O meia Alan Patrick será uma peça vital no novo Inter que é preparado pelo técnico Roger Machado durante a pausa para a data Fifa. O camisa 10 deve atuar mais próximo do gol adversário. O objetivo é melhorar a qualidade da criação e das finalizações.

Os primeiros treinos indicam uma equipe no 4-1-3-2, com Bruno Henrique reforçando o meio-campo à frente de Thiago Maia e ao lado de Alan Rodríguez e Carbonero. Já Alan Patrick se posicionará mais à frente, municiando o centroavante Ricardo Mathias.

Roger está testando mudanças com o objetivo de fazer a bola chegar aos atacantes com mais qualidade.

— Vejo que (a prioridade) é a conexão da primeira fase de construção e da finalização e acabamento da jogada. Nesse intervalo do jogo entre os zagueiros e os meio-campistas a bola (tem que) chegar com mais qualidade para que os atacantes tenham condições de fazer os enfrentamentos — disse Roger, após a vitória sobre o Fortaleza, no último domingo (31).

Improviso na lateral

Conforme apurado por Zero Hora, diante da ausência de Bernabei, suspenso contra o Palmeiras, Victor Gabriel treinou como lateral-esquerdo.

O primeiro time esboçado por Roger teve Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia; Alan Rodríguez, Bruno Henrique e Carbonero; Alan Patrick e Ricardo Mathias.

Rochet está à serviço da seleção uruguaia e Bruno Tabata se recupera de um problema muscular. Rafael Borré faz um trabalho preventivo de fortalecimento muscular. Os três devem estar disponíveis contra os paulistas, no sábado (13). Novas formações devem ser testadas ao longo da semana.

A previsão é de que Bruno Tabata volte aos treinos entre segunda-feira (8) e terça (9). O meia deverá receber uma chance, podendo ingressar na vaga de Bruno Henrique, com Alan Patrick mais adiantado.

Em qualquer cenário, a prioridade é melhorar a qualidade da criação ofensiva.