Roger Machado prepara “nova fornada” de jovens no Inter

Allex, de 19 anos, é um dos jogadores preparados por Roger. Inter / Divulgação

Após liberar muitos atletas nos últimos meses, o Inter optou por completar o elenco e os treinamentos com jovens, seguindo o processo de lapidação de Roger Machado. Atualmente, são quatro garotos aguardando uma chance para debutar nos profissionais.

Os atletas pertencem ao time sub-20, participam de treinos com alguma frequência e são relacionados quando há necessidade.

A presença de jovens aumentou em virtude da saída de algumas peças. Foram 11 atletas liberados para aliviar a folha ou arrecadar dinheiro com transferências. Por enquanto, apenas três reposições foram buscadas: Alan Rodríguez e Richard e o lateral Alan Benítez.

Já foram testados em treinos e partidas durante o ano: o lateral-esquerdo Pablo, os volantes Gustavo Santos e Bernardo Jacob, o meia Yago Noal e o centroavante, de 16 anos, Raykkonen. Eles devem ser preparados para mais minutos.

Agora, estão sendo preparados para a atual temporada, mas principalmente para composição do grupo de 2026, o zagueiro Pedro Kauã, o meia Allex e os atacantes Marlon e João Victor. O quarteto chegou a ser relacionado, mas não saíram do banco.

Exemplo de Victor Gabriel

Eles estão acumulando bagagem em treinos e vivência com os mais experientes visando o aproveitamento. Algo semelhante foi realizado com Victor Gabriel. O antigo lateral, virou zagueiro e se tornou um dos destaques do time na conquista do Gauchão de 2025. No segundo semestre da temporada passada, ele passou por uma adaptação e se ambientou ao dia a dia dos profissionais até o lançamento efetivo.

Em paralelo, visando manter o ritmo de jogo, quando o profissional não necessita, os garotos retornam ao time sub-20. Recentemente, o clube foi rebaixado no Brasileirão da categoria.

Novas contratações

O clube não descarta a contratação pontual de algum profissional livre, sem contrato, já que a janela foi encerrada na última terça-feira (2). Os dirigentes compreendem que há dificuldades financeiras, buscar jogadores para o banco não seria necessário e gerar espaço para garotos seria a melhor opção.