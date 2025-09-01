Roger Machado minimiza vaias da torcida do Inter no Beira-Rio: "O carinho volta com as vitórias"

Público ficou abaixo do esperado pelo Inter no Beira-Rio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Antes da partida contra o Fortaleza no Beira-Rio, Roger Machado teve seu nome vaiado pelos poucos torcedores que estiveram no estádio no domingo (31). Após a vitória contra os cearenses por 2 a 1, o treinador falou sobre a situação e minimizou as vaias.

— Assim como o torcedor vaiou meu nome, foi o mesmo que me aplaudiu de pé na final do estadual. O carinho do torcedor volta com as vitórias. Quando não atuamos bem, que vençamos nossos compromissos, como foi hoje (domingo).

O público no estádio colorado também foi um dos assuntos comentados por Roger na coletiva. Foram apenas 9.099 pessoas, o pior número de torcedores do Inter no Brasileirão deste ano.

— Ela (a falta de público) tem um fator determinante que era o momento que estávamos passando. O que vai fazer o torcedor voltar ao estádio são as boas atuações. Importante hoje era voltar a vencer. A proximidade do torcedor vai vir naturalmente com o que a gente apresentar dentro de campo — concluiu Roger.

O Inter volta a campo no dia 13 de setembro contra o Palmeiras, às 18h30min, fora de casa. Bernabei, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, desfalcará a equipe.