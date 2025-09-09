Roger Machado faz teste e esboça Inter com Vitinho como titular; veja escalação

Vitinho está cotado para se firmar no titular. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Após fazer testes no time, o técnico do Inter, Roger Machado retomou nesta terça (9) a sua ideia original de escalação, com dois pontas bem abertos. Conforme apurado por Zero Hora, o treinador esboçou a equipe com Vitinho e Carbonero pelos lados no setor ofensivo, municiando o centroavante Ricardo Mathias.

A equipe que treinou é bem parecida com a que venceu o Fortaleza, na última rodada, no dia 31. A única diferença é a entrada do zagueiro Victor Gabriel na vaga de Bernabei, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e, portanto, será desfalque contra o Palmeiras, no sábado (13).

Com Vitinho na ponta direita, o time titular da atividade foi formado com: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Ricardo Mathias e Carbonero.

Alternativa com Tabata

Na parte final, o meia Bruno Tabata, recuperado de problema muscular, ingressou na vaga de Vitinho, se posicionando como um meia-direita e retomando o 4-2-3-1 original.

O esboço desta terça (9) indica uma possível mudança de planos de Roger. No fim da semana passada, o treinador havia testado um Inter diferente do usual, no 4-1-3-2, com o volante Bruno Henrique reforçando o meio-campo, ao lado de Thiago Maia e Alan Rodríguez, e Alan Patrick em posicionamento mais adiantado.

E como joga Alan Patrick?

Agora, porém, mais próximo do jogo contra o Palmeiras, o treinador sinaliza uma escalação mais próxima da que vinha adotando ao longo da temporada, com dois pontas e Alan Patrick como meia centralizado, mesmo tendo perdido o atacante Wesley, negociado com o Al-Rayyan-CAT.

O goleiro uruguaio Rochet, o lateral paraguaio Alan Benítez e o atacante equatoriano Enner Valencia, seguem a serviço das suas seleções nas Eliminatórias e não vêm participando dos trabalhos.

Os treinos da pausa para a data-Fifa vêm sendo marcados por testes, e a escalação para o jogo contra o Palmeiras deve ser definida nos treinos de quarta (10) e quinta (11).