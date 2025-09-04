Roger Machado define duas prioridades para o Inter nos treinos da data Fifa

Gols de atacante, como os de Ricardo Mathias contra o Bragantino, foram cena rara no Inter nas últimas partidas. Ricardo Duarte / SCInternacional

O setor ofensivo é uma preocupação especial do técnico do Inter, Roger Machado, nos treinos que ocorrem durante a pausa para a data Fifa. Diante da falta de gols dos centroavantes, o treinador definiu duas prioridades.

Uma delas é aprimorar a finalização. A outra é melhorar a construção da jogada, de modo que a bola chegue aos homens de ataque com maior qualidade, facilitando as chances de o gol acontecer.

— Vejo que (a prioridade) é a conexão da primeira fase de construção e da finalização e acabamento da jogada. Nesse intervalo do jogo entre os zagueiros e os meio-campistas a bola (tem que) chegar com mais qualidade para que os atacantes tenham condições de fazer os enfrentamentos — disse Roger, após a vitória sobre o Fortaleza, no último domingo (31).

O diagnóstico é de que a bola está chegando com pouca qualidade ao ataque, dificultando as finalizações dos atacantes. Uma consequência disso é o baixo número de gols dos três centroavantes aproveitados pelo comandante: Ricardo Mathias, Rafael Borré e Enner Valencia.[

Números do ataque

Nos 13 jogos disputados pelo Inter após a pausa para o Mundial de Clubes, o Colorado anotou 15 gols. Porém, apenas quatro foram anotados por centroavantes.

Em nove jogos, Ricardo Mathias balançou as redes duas vezes, ambas na vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino.

Já Rafael Borré disputou 12 jogos e também anotou dois gols neste período: um de pênalti, na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, e outro na derrota por 3 a 1 para o Flamengo.

Enner Valencia, por fim, participou de nove jogos e não balançou as redes.

Por isso, as prioridades de Roger nos treinos são: fazer a bola chegar "redonda" e trabalhar para que os centroavantes não desperdicem as chances.

O Inter volta a campo no dia 13, quando enfrenta o Palmeiras. A partida, válida pelo 23ª rodada do Brasileirão, ocorre em São Paulo, às 18h30min.