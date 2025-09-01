Roger Machado celebra vitória do Inter contra o Fortaleza: "Alívio imediato"

Pressão diminui em cima de Roger, mas equipe não apresentou o melhor rendimento. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Depois de dois jogos no Brasileirão, o Inter voltou a vencer no campeonato de pontos corridos na noite deste domingo (31). O Colorado fez 2 a 1 no Fortaleza e subiu para a primeira página da tabela — agora, é 10º, com 27 pontos.

O resultado positivo fez com que os torcedores colorados e o técnico Roger Machado pudessem respirar com mais tranquilidade antes da parada para a data Fifa, que começa nesta segunda.

— Hoje, era um jogo importante para voltarmos a vencer. Atuar bem era necessário, mas a vitória era muito mais importante. Tivemos alguns bons momentos que conseguimos reproduzir. Momento de pressão tira a confiança dos atletas. A vitória de hoje dá um alívio imediato — analisou.

Os dias até o jogo contra o Palmeiras, no dia 13 de setembro, serão de busca por alternativas para melhorar o rendimento da equipe e também para aprimorar individualidades de jogadores que caíram de produção.

— (A prioridade na parada) Vejo que é a conexão da primeira fase de construção e da finalização e acabamento. Nesse intervalo do jogo entre os zagueiros e os meias a bola chegar com mais qualidade para que os atacantes tenham condições de fazer os enfrentamentos.

Existe a possibilidade de que Roger mude o esquema tático para a sequência da temporada. O período sem jogos dará o tempo necessário para que o treinador busque alternativas táticas.

