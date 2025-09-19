Roger ganha duas dúvidas para montar o meio-campo do Inter antes do Gre-Nal 

Camisa 29 deixou o treino desta sexta mais cedo. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter ganhou duas preocupações para o jogo contra o Grêmio. O volante Alan Rodríguez apresentou um desconforto muscular que o tirou dos últimos treinamentos e, neste momento, é dúvida para o Gre-Nal 448. Já Thiago Maia, segundo apurou a reportagem de GZH, deixou o treino desta sexta-feira (19) mais cedo.

O uruguaio ainda não está fora do Gre-Nal, mas sua presença depende da participação no último treinamento marcado para a manhã deste sábado (20). Alan Rodríguez está sendo preservado dos treinos por conta de um problema muscular. Caso não reúna condições, Bruno Henrique será o escolhido.

O outro titular do meio-campo, o volante Thiago Maia, que deixou o treino desta sexta-feira mais cedo, também será reavaliado na última atividade antes do Gre-Nal 448, na manhã deste sábado, no CT Parque Gigante. O camisa 29 foi substituído por Richard na atividade desta sexta.

Uma possibilidade de escalação do Inter para o Gre-Nal 448 tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia (Richard), Alan Rodríguez (Bruno Henrique) e Alan Patrick; Tabata, Carbonero e Borré.

As definições envolvendo as presenças de Alan Rodríguez e Thiago Maia no Gre-Nal 448 passam pelo treinamento deste sábado, às 10h, no CT Parque Gigante. O clássico está marcado para às 17h30 de domingo, no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Brasileirão.