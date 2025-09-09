Rochet vira dúvida em jogo do Uruguai e liga alerta no Inter

Rochet foi titular na goleada sobre o Peru, por 3 a 0 Eitan Abramovich / AFP

O Inter tem uma atenção especial para um dos jogos da noite desta terça-feira (9), pelas Eliminatórias. Rochet é dúvida na seleção do Uruguai e também liga um alerta no colorado, que enfrenta o Palmeiras, no sábado (13).

De acordo com o jornal Ovación, Rochet sente dores em um dos joelhos e não tem presença garantida contra o Chile, às 20h30min. No início do ano, o uruguaio enfrentou uma tendinose no joelho esquerdo, mas não há confirmação que trate-se do mesmo problema.

Ainda sem uma informação mais concreta, o Inter aguarda a utilização ou não do goleiro pelo técnico Marcelo Bielsa. Além disso, o jogador será reavaliado no retorno a Porto Alegre.