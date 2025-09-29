Rochet sofre lesão, e Anthoni ganhará sequência no gol do Inter

Rochet já ficou de fora da partida contra o Juventude. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter não contará com o goleiro Rochet para os próximos compromissos do Brasileirão. O uruguaio, que já ficou de fora da partida contra o Juventude, teve constatada uma lesão no pé esquerdo.

O clube ainda não confirma oficialmente a lesão, mas, conforme apurado por Zero Hora, a estimativa extraoficial trabalhada nos bastidores é de um prazo de aproximadamente quatro semanas.

Novo titular

Com a baixa do uruguaio, Anthoni seguirá como titular nas próximas partidas. Antes da pausa para a data Fifa, o Colorado irá enfrentar Corinthians e Botafogo, ambos os jogos no Estádio Beira-Rio.

Em uma projeção, Rochet pode voltar a ficar à disposição na rodada contra o Fluminense, no dia 25 de outubro, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Até lá, o time terá compromissos contra Mirassol, Sport e Bahia (jogo atrasado).

Terceira lesão

O número de lesões vem sendo um desafio para o goleiro titular do Inter na temporada. No início do ano, Rochet sofreu com um quadro de tendinose no joelho esquerdo e ficou de fora da campanha do título do Gauchão. No retorno, sofreu uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda, no jogo contra o Flamengo, na estreia do Brasileirão.



