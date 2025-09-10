Rochet será reavaliado na volta ao Inter após ser preservado na seleção uruguaia

Rochet tem 13 jogos pelo Inter no ano. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A última rodada da data Fifa trouxe um alerta sobre a situação de Rochet. O goleiro do Inter foi preservado na partida do Uruguai contra o Chile, no empate em 0 a 0, em Santiago.

Antes do confronto, o jornal Ovación noticiou que o atleta havia sentido dores em um dos joelhos e era dúvida para o jogo.

Apesar de ficar no banco de reservas, não houve nenhuma confirmação de lesão do goleiro. Antes da partida, Rochet participou normalmente do aquecimento, conforme as imagens divulgadas pela seleção uruguaia.

Retorno ao Inter

Rochet é aguardado em Porto Alegre e será novamente avaliado. O uruguaio sofreu com um quadro de tendinose no joelho esquerdo e ficou de fora da campanha do título do Gauchão neste ano. O atleta disputou 13 jogos pelo Colorado na temporada.

A partida de retomada do Inter no Brasileirão será no sábado (13), contra o Palmeiras, às 18h30min, em São Paulo.