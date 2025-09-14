Rochet reconhece erro em goleada para o Palmeiras e explica má fase no Inter: "Perda de confiança"

Goleiro uruguaio falou na zona mista após a derrota para o Palmeiras. Geison Lisboa / Agência RBS

É evidente que nenhum jogador foi bem na derrota sofrida pelo Palmeiras neste sábado (13). O placar de 4 a 1 mostrou mais uma vez que o ambiente colorado está abatido, inclusive com algumas referências técnicas da equipe em má fase.

Um desses casos é o goleiro Rochet. Jogador de Copa do Mundo e fundamental para o Inter em momentos decisivos, ele falhou nas últimas partidas e comprometeu o time no terceiro gol do Palmeiras, ao soltar o rebote para Lucas Evangelista.

Na zona mista, o arqueiro reconheceu o erro e comentou sobre a má fase enfrentada:

— Hoje tive um erro. Tenho que assumir esse erro, trabalhar. Acho que nós assumimos que não estamos passando por um bom momento. No coletivo, no individual. Um pouco de perda de confiança. No meu caso, posso falar por mim.

Rochet também comentou sobre a declaração dada pelo vice presidente de futebol José Olavo Bisol após a partida. Segundo o dirigente, os jogadores não tiveram uma postura condizente a atletas que vestem a camisa do Inter.

— Não sei se é a postura, mas sim a concentração. Eu acho que falhamos. Quando você tem falha contra um time como o Palmeiras, você sabe que normalmente não perdoa — disse o goleiro, que reforçou a necessidade de cada atleta fazer uma autocrítica.

Por fim, Rochet lembrou que o foco será redobrado nesta semana, antes do clássico Gre-Nal, que será disputado no próximo domingo (21), no Beira-Rio.

— Um clássico que sabíamos que tinha uma importância. E acho que depois desse jogo que fizemos hoje, tem ainda mais peso — concluiu o uruguaio.