Reforçômetro: como foram, até agora, os jogadores contratados pelo Inter em 2025

Carbonero foi quem deu a melhor resposta até agora. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Com o fechamento da janela, o Inter termina 2025 tendo contratado 11 reforços para o grupo. É consenso dizer que três deles deram realmente certo. E um é figura frequente na equipe. De resto, foram reservas ou reservas dos reservas. E ainda três que já até deixaram o Beira-Rio.

Em tese, ainda podem ser trazidos novos nomes até 12 de setembro, quando fecha o período de inscrições do Brasileirão. Para isso, é necessário que sejam jogadores que tenham ficado sem contrato antes de 2 de setembro. Não é uma tendência, porém. O Inter deve encerrar a temporada com o elenco atual.

A seguir veja a avaliação de cada um deles.

Reforçômetro

Alan Benítez - EM OBSERVAÇÃO

O lateral-direito paraguaio chegou no meio do ano após encerrar seu contrato com o Cerro Porteño. O jogador de 31 anos tem cinco partidas com a camisa colorada. É reserva de Aguirre e está convocado para a seleção de seu país.

Kaíque Rocha - REPROVOU

O zagueiro foi contratado em janeiro depois de ter terminado seu vínculo com o Athletico-PR. Atuou por 14 minutos em um jogo no Gauchão. Saiu do Beira-Rio vendido ao Casa Pia, de Portugal, por cerca de R$ 2,5 milhões.

Juninho - APROVOU

O zagueiro chegou em fevereiro do Midtjylland FC, da Dinamarca. Para contratá-lo, o Inter pagou cerca de R$ 9 milhões. Ele tem sido titular, ao lado de Vitão.

Ramon - REPROVOU

O lateral-esquerdo foi contratado no início da temporada por R$ 9 milhões. Após 500 minutos de Inter, acabou repassado por empréstimo ao Vitória até o final do Brasileirão.

Ronaldo - REPROVOU

O volante trabalhou com Roger no Juventude e estava livre no mercado em janeiro, quando foi contratado. Chegou a ser titular em alguns momentos do ano, mas caiu em desgraça com a torcida ao cometer o erro que levou ao gol do Fluminense, no Maracanã, pela Copa do Brasil.

Richard - EM OBSERVAÇÃO

Volante, veio do Antalyspor, da Turquia, na janela do meio do ano. Tem cinco partidas pelo Inter, três como titular. Não comprometeu e tampouco brilhou.

Alan Rodríguez - APROVOU

Com múltiplas funções no meio-campo, o uruguaio de 25 anos tem sido titular desde o dia que chegou em Porto Alegre. Por ele, o Inter pagará R$ 22 milhões parceladamente. Seu contrato vai até 2029.

Diego Rosa - REPROVOU

O volante que surgiu no Grêmio em 2020 repetiu no Inter o que já vinha fazendo desde que fora vendido para o Grupo City. Veio e foi embora sem deixar qualquer marca minimamente registrável. Já foi negociado.

Romero - REPROVOU

Quando contratado, o paraguaio foi apontado como alternativa a Alan Patrick. E ele mesmo falou que desejava voltar à seleção de seu país. Mas com o que apresentou até agora, não conseguiu nem uma coisa nem outra.

Vitinho - APROVOU

Seu empréstimo, inicialmente, era até o meio do ano. Ele veio repassado do Bragantino, já que pertence ao Dinamo de Kiev. Mas como foi muito bem no Gauchão, o Inter ingressou na Fifa para contar com ele por um período maior, aproveitando a brecha de países em guerra. Vitinho não é titular todo o tempo, mas tem sido útil.

Carbonero - APROVOU

Emprestado por cerca de R$ 2 milhões, o atacante colombiano foi quem deu a melhor resposta entre os jogadores da frente. Titular, autor de gol no Gre-Nal da decisão do Gauchão, o atleta de 26 anos tem opção de compra de cerca de R$ 21 milhões ao final da temporada.