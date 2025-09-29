Ramón Díaz faz mudanças e mostra sua marca em estreia pelo Inter

Ramón e Emiliano estrearam no comando do Inter no Alfredo Jaconi. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Foram apenas 90 minutos com uma atuação longe de ser boa, mas Ramón e Emiliano Díaz já mostraram suas marcas na estreia pelo Inter. No empate com o Juventude, o Colorado teve uma mudança tática e variações ao longo da partida, algo típico na forma de trabalhar dos treinadores argentinos.

Escalação

Com desfalques de Rochet, Aguirre, Bernabei, Thiago Maia e Alan Rodríguez, o Inter teve em campo um novo posicionamento tático com novidades. O 4-4-2 com o losango no meio-campo foi o desenho inicial dos Díaz tendo Mercado na zaga ao lado de Vitão e o garoto Luis Otávio abrindo o meio-campo. O setor ainda teve Oscar Romero como titular, outro jogador que não vinha atuando com Roger Machado.

Inter iniciou no 4-4-2 com o losango no meio-campo, sistema preferido de Ramón Díaz. Tacticalboard / Reprodução

O primeiro tempo foi de poucas situações no Alfredo Jaconi. Com posse de bola dividida (50% para cada time), com apenas seis finalizações. Foram quatro do Inter e duas do Juventude. O Colorado, assim, teve um sucesso defensivo e chegou ao gol a partir de uma bola roubada por Romero de Nenê no meio-campo. Carbonero teve a primeira finalização e Alan Patrick definiu o 1 a 0 no rebote.

Dificuldade no 2º tempo

Se o primeiro tempo teve a solidez defensiva como marca, a etapa final teve o Juventude amassando o Inter. Carpini mexeu na equipe com a saída de Nenê e a entrada de Ênio. O Ju passou a usar mais os lados explorando um ponto fraco do sistema com o losango no meio-campo.

Não por acaso, o gol de empate veio com Ênio após um cruzamento do lado direito com desvio de Gilberto no caminho.

Mudanças

Ramón e Emiliano mexeram logo após o gol com as entradas de Tabata e Ronaldo nos lugares de Romero e Bruno Henrique. Mudou também o desenho tático. O Inter passou a ter uma linha de quatro com Ronaldo e Luis Otávio por dentro, Tabata na direita e Carbonero na esquerda. Alan Patrick ficou adiantado com Borré. O 4-2-3-1 voltou com um 4-4-1-1 na fase defensiva.

Inter mudou sistema após primeiras trocas dos Díaz. Tacticalboard / Reprodução

A mudança de formação no meio-campo ajudou para o Inter frear o jogo pelos lados do Juventude. Faltava ainda uma maior chegada ao ataque. Em busca de poder ofensivo, Ramón e Emiliano mandaram a campo Vitinho e Ricardo Mathias. Chamou atenção a saída de Alan Patrick, algo pouco comum nos tempos de Roger. O Inter se reposicionou no 4-4-2 com duas linhas e dois centroavantes à frente delas.

Inter terminou o jogo no 4-4-2 em duas linhas. Tacticalboard / Reprodução

O jogo terminou com superioridade do Juventude no segundo tempo. O time da casa teve uma posse de bola de 65% e teve 12 finalizações contra apenas uma do Inter. O empate deu ao Colorado um ponto importante na briga para não cair, mas ainda deixou dificuldades sobre o desempenho. Ramón e Emiliano, porém, mostraram suas marcas em Caxias do Sul. A primeira de apostar no losango no meio-campo. A segunda de mexer taticamente na equipe mais de uma vez ao longo da partida.

A dupla argentina ainda terá muito trabalho para melhorar o desempenho do Inter. Serão poucas sessões de treinamento para encarar Corinthians e Botafogo antes da parada na data Fifa. Conquistar pontos nesses jogos será fundamental para afastar o risco de ir para a parada próximo do Z-4.