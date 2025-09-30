Ramón Díaz encerra preparação do Inter para enfrentar o Corinthians; confira a provável escalação

Bernabei volta ao time depois de suspensão. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O técnico Ramón Díaz já tem o Inter encaminhado para o confronto desta quarta-feira (1º), contra o Corinthians, no Beira-Rio. Em treino fechado na tarde desta terça-feira (30), o treinador confirmou os retornos de Aguirre e Bernabei às laterais. Juninho surge como opção para a zaga.

A tendência é a manutenção de boa parte do time que atuou em Caxias do Sul, no empate em 1 a 1 com o Juventude. A principal dúvida fica por conta do volante Thiago Maia, que se recupera de uma lombalgia. Rochet e Alan Rodríguez seguem fora, em processo de recuperação de lesões.

Uma possível escalação do Inter tem: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio (Thiago Maia), Bruno Henrique, Óscar Romero e Alan Patrick; Carbonero e Borré.

Inter e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 19h30min, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Colorado ocupa a 15ª colocação, com 28 pontos.