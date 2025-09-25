Ramón Díaz é o quinto argentino a treinar o Inter na história; relembre quem são os outros

Ramón Díaz foi anunciado como novo técnico do Inter na noite de quarta-feira (24). O argentino de 66 anos chega para assumir o lugar de Roger Machado, demitido após a derrota no Gre-Nal 448, no último domingo (21).
Ele é o quinto treinador nascido na Argentina a assumir o comando da equipe. Na gestão Alessandro Barcellos, ele é o segundo contratado.
O hermano com melhor aproveitamento no Colorado é Carlos Volante, na década de 1940. Foi campeão gaúcho duas vezes de forma consecutiva. Aliás, seu sobrenome batiza os atletas defensivos do meio-campo, chamados de volantes. Ele também comandou o Bahia, sendo campeão da Taça Brasil diante do Santos de Pelé, em 1959.
O último argentino a treinar o Inter foi Eduardo Coudet. Ele veio em 2019, depois de ser campeão nacional pelo Racing. Sua primeira passagem se encerrou por divergências com a direção em relação a qualidade do grupo, considerado "curto" por Coudet, que solicitava a chegada de reforços.
O Chacho voltou em 2023 e ficou cerca de um ano à frente do Colorado. Foi demitido após perder para o Juventude na Copa do Brasil — completando uma sequência de cinco jogos sem vitória.
Confira todos os técnicos argentinos do Inter
- Miguel Genta - 1930 e 1932
- Carlos Volante - 1946-1948
- Alfredo González - 1950
- Eduardo Coudet - 2020 e 2023
- Ramón Díaz - 2025
