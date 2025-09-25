Ramón Díaz é o quinto argentino a treinar o Inter na história; relembre quem são os outros

Na gestão Alessandro Barcellos, o argentino é o segundo contratado. Alejandro PAGNI / AFP

Ramón Díaz foi anunciado como novo técnico do Inter na noite de quarta-feira (24). O argentino de 66 anos chega para assumir o lugar de Roger Machado, demitido após a derrota no Gre-Nal 448, no último domingo (21).

Ele é o quinto treinador nascido na Argentina a assumir o comando da equipe. Na gestão Alessandro Barcellos, ele é o segundo contratado.

O hermano com melhor aproveitamento no Colorado é Carlos Volante, na década de 1940. Foi campeão gaúcho duas vezes de forma consecutiva. Aliás, seu sobrenome batiza os atletas defensivos do meio-campo, chamados de volantes. Ele também comandou o Bahia, sendo campeão da Taça Brasil diante do Santos de Pelé, em 1959.

O último argentino a treinar o Inter foi Eduardo Coudet. Ele veio em 2019, depois de ser campeão nacional pelo Racing. Sua primeira passagem se encerrou por divergências com a direção em relação a qualidade do grupo, considerado "curto" por Coudet, que solicitava a chegada de reforços.

O Chacho voltou em 2023 e ficou cerca de um ano à frente do Colorado. Foi demitido após perder para o Juventude na Copa do Brasil — completando uma sequência de cinco jogos sem vitória.

Confira todos os técnicos argentinos do Inter

Miguel Genta - 1930 e 1932

Carlos Volante - 1946-1948

Alfredo González - 1950

Eduardo Coudet - 2020 e 2023

Ramón Díaz - 2025