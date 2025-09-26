Ramón Díaz e Inter: como foram as primeiras 24 horas da nova parceria

Ramón Díaz e o filho Emiliano no primeiro treino com o elenco colorado. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Ramón Díaz desembarcou em Porto Alegre por volta das 20h de quarta (24) junto de membros da sua comissão técnica. Os novos contratados do Inter chegaram em um voo fretado pelo clube. Cerca de uma hora depois, o Colorado anunciou oficialmente a contratação do argentino.

Depois de sair do Aeroporto Salgado Filho, Ramón Díaz se reuniu com membros da direção para jantar. O novo treinador foi recebido com um tradicional churrasco. Após, rumou para o hotel onde está hospedado, que é o mesmo usado pelo clube para concentrações.

Na manhã de quinta-feira (25), conheceu o CT Parque Gigante e o Beira-Rio. À tarde, retornou ao seu novo local de trabalho para, aí sim, comandar a primeira atividade.

No treino com o elenco, a nova comissão conversou bastante com o interino Pablo Fernandez. Ramón Díaz também indicou utilizar Mercado e Borré no time titular no sábado (27), quando fará sua estreia contra o Juventude. Ao final do treino, conversaram com o diretor esportivo D'Alessandro, que já foi treinado por Ramón Díaz e atuou com Emiliano.

Depois o técnico argentino atravessou a Avenida Edvaldo Pereira Paiva para, das 19h em ponto às 19h36min — minutos após ter seu nome inscritos no BID —, conceder, ao lado do filho e auxiliar técnico Emiliano Díaz, sua primeira coletiva de imprensa como treinador colorado.

Apresentando suas ideias

Assim, por pouco mais de meia hora, Ramón e Emiliano Díaz responderam aos questionamentos dos repórteres. Começaram a sabatina explicando a relação entre os dois dentro do clube.

— As funções hoje são muito claras. Cada um de nós, toda a comissão, cada um sabe o lugar, o papel que ocupa. Temos muito claro que o treinador é o Ramón — esclareceu o filho, que ressaltou participar das coletivas por entender melhor o português.

Ao falar sobre a equipe, o pai destacou o que deseja do seu time em campo:

Tem que fazer entender aos jogadores que estamos em um time grande, que se precisa recuperar rapidamente. RAMÓN DÍAZ Sobre o momento do Inter na temporada.

— Que seja protagonista, seja intenso, seja realmente o que gostamos e o que a gente precisa.

Ramón também mostrou-se feliz pela oportunidade de estar no comando técnico do Inter e ressaltou ter encontrado um clube organizado e com a infraestrutura necessária para um treinador. O que, segundo ele, permite que o novo comandante se adapte rapidamente. Sobre a situação do Inter na tabela, Ramón Díaz não se mostrou intimidado:

— Gostamos dos desafios, sabemos o que vem por aí, de não ter resultados neste último período, mas o futebol é tão dinâmico. É tão rápido, tem que se adaptar, tem que fazer entender aos jogadores que estamos em um time grande, que se precisa recuperar rapidamente.

O filho fez coro ao pai:

— O torcedor do Inter tem que saber que é jogo a jogo e é dia a dia. O Inter não pode estar na situação que está.

Pai e filho falaram com a imprensa no Beira-Rio. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Explicação

Emiliano também foi responsável por responder a uma pergunta sobre a curta passagem dele e do pai pelo Olimpia. Foram apenas sete jogos (duas vitórias, dois empates e três derrotas) e 40 dias de trabalho.

— Foi um clube que decidimos com o coração e não com a razão. Então, em nível profissional, se decide sempre com a razão, porque às vezes com o coração... Foi errado: a primeira vez que decidimos com o coração e saiu errado — justificou.

Findada a coletiva, já passando das 20h — e das 24 horas em solo gaúcho —, Ramón Díaz e seu filho seguiram de volta para o hotel, onde, muito provavelmente, começaram a pensar o time que formarão para enfrentar o Juventude.

O confronto contra a equipe da Serra, válido pela 25ª rodada do Brasileirão, será às 18h30min de sábado, no Alfredo Jaconi. Um último treino antes do jogo ocorre às 10h desta sexta-feira (26).