Ramón Díaz é apresentado como técnico do Inter; acompanhe ao vivo

Ramón Díaz será apresentado como novo técnico do Inter no final da tarde desta quinta-feira (25), no Beira-Rio. O argentino vem acompanhado de seu filho e auxiliar Emiliano Díaz, de um analista de desempenho, um preparador físico e outros dois assistentes.

A comissão técnica terá um custo total bruto de cerca de R$ 1,3 milhão por mês. Díaz assinou até o final de 2026.

Aos 66 anos, o argentino está sem clube desde agosto, quando pediu demissão do Olimpia-PAR. Antes, teve três trabalhos no Brasil.

No Botafogo, em 2020, no Vasco, entre 2023 e 2024, e no Corinthians, entre 2024 e 2025. Na equipe paulista, ele conquistou o Paulista deste ano.

