Ramón Díaz é anunciado como novo técnico do Inter

Técnico argentino terá a missão de afastar o clube das proximidades da zona de rebaixamento do Brasileirão. Rodrigo Coca / Corinthians,Divulgação

O Inter tem um novo técnico para o restante da temporada. O experiente Ramón Díaz foi anunciado pelo clube nesta quarta-feira (24) e chega para a assumir o lugar deixado por Roger Machado, que foi demitido após a derrota por 3 a 2 no clássico Gre-Nal 448, no Beira Rio. O novo treinador desembarcou no início da noite desta quarta-feira (24) na Capital e será apresentado após o treino das 16h nesta quinta-feira (25).

"O Sport Club Internacional comunica a contratação de Ramón Díaz para o comando técnico da equipe principal. O profissional assina contrato com o Clube até dezembro de 2026, ao lado do auxiliar Emiliano Díaz, dos assistentes Osmar Ferreyra e Bruno Urribarri, do preparador físico Diego Pereira e do analista de desempenho Juan Romanazzi", disse o Inter em nota.

Aos 66 anos, o argentino está sem clube desde agosto, quando pediu demissão do Olimpia-PAR. Antes, teve dois trabalhos no Brasil. No Botafogo, em 2020, no Vasco, entre 2023 e 2024, e no Corinthians, entre 2024 e 2025. Na equipe paulista, ele conquistou o Campeonato Paulista deste ano.

Ramón Díaz terá três auxiliares: Emiliano (filho do técnico), Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra. Os três são os responsáveis pelos trabalhos táticos junto com o treinador. O analista de desempenho será Juan Romanazzi, que já acompanhou o técnico no Corinthians. Um brasileiro completa a lista de trabalho: o preparador físico Diego Pereira.

A ideia é que ele esteja disponível para comandar o time neste sábado (27), às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

A carreira no futebol

Como jogador, Ramón Díaz foi atacante e teve passagens por clubes como River Plate, Napoli, Fiorentina e Inter de Milão. Antes, em 1979, ele foi campeão da Copa do Mundo sub-20, sendo artilheiro e um dos destaques ao lado de Diego Maradona.

Já como técnico, Díaz atua na função desde 1995, estreando justamente no River Plate, sendo o técnico de D'Alessandro em seu começo como profissional. Além disso, comandou o clube na conquista da Libertadores de 1996, a maior de sua carreira.

Depois, passou por outras 14 equipes. No Brasil, além de Vasco e Corinthians, também passou pelo Botafogo, onde foi demitido antes mesmo de estrear. Na América do Sul, comandou San Lorenzo, Independiente, Libertad, Olimpia e a seleção paraguaia. Além disso, também teve experiências nos três principais times da Arábia Saudita: Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Nasr.