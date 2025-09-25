Inter

Primeiras palavras
Notícia

Ramón Díaz destaca conversa com o elenco em sua apresentação no Inter: "Gostei que os jogadores estão comprometidos"

Treinador argentino foi acompanhado na coletiva de imprensa pelo filho Emiliano, que tem papel de destaque na comissão técnica

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS