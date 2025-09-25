Ramón Díaz destaca conversa com o elenco em sua apresentação no Inter: "Gostei que os jogadores estão comprometidos"

Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Novo treinador colorado, Ramón Díaz concedeu na tarde desta quinta-feira (25) sua primeira coletiva de imprensa como treinador do Inter. Ao seu lado, igualmente respondendo às perguntas da imprensa, estava seu filho e auxiliar técnico Emiliano Díaz — que fala português fluentemente e traduziu algumas perguntas para o pai.

Logo na primeira resposta, o argentino explicou a relação com seu filho.

— Faz muitos anos que estamos trabalhando com o Emiliano, são muitos anos de trabalho, de entendimento de cada um da sua função. Por isso também os resultados que temos obtido — explicou.

Depois, Emiliano completou:

— As funções são muito claras. Cada um de nós também, com toda a comissão, cada um sabe o lugar, o rol que ocupa. Temos muito claro que o treinador é o Ramón, nós somos três auxiliares que somos também treinadores e tentamos ajudá-lo e que ele possa tomar as decisões o mais tranquilo possível.

Depois, Ramón destacou o tipo de time que espera ver em campo: protagonista e intenso. O novo treinador ressaltou ainda a organização que encontrou dentro do clube, o que ajuda na sua chegada, bem como o compromisso dos jogadores:

— Gostei que os jogadores estão comprometidos no que estamos tentando fazer e isso vai ser notado no campo.

O argentino ressaltou ainda a complicada sequência que o grupo enfrentará nos próximos dias: enfrenta o Juventude no sábado (27), o Corinthians na próxima quarta-feira (1º) e o Botafogo no próximo sábado (4).

— Em uma semana jogaremos três partidas e teremos que conseguir os resultados. Mas tenho que parabenizar os jogadores porque tiveram uma boa reação no treinamento que fizemos hoje.

Antes das falas de pai e filho, o presidente Alessandro Barcellos, que esteve acompanhando do vice de futebol José Olavo Bisol e do diretor executivo André Mazzuco. Ele elencou cinco pontos para a contratação de Ramón e Emiliano Díaz: liderança, montagem de equipes equilibradas, aproveitamento de jovens da base, experiência recente no Brasil e trajetória vitoriosa. Por fim, destacou que a comissão técnica é representada nas pessoas dos dois:

— São perfis que se complementam. E isto, na nossa opinião, é importante também, na medida em que se traz duas pessoas que trabalham e já trabalharam juntos em outros clubes e que com a sua capacidade, seja ela pela experiência, seja ela pela juventude, pela motivação, pela capacidade de trabalho, se complementam e fazem com que a gente aqui deposite, Ramon, em você e também no Emiliano toda a nossa confiança.

Primeiros trabalhos

Antes de falar aos jornalistas na sala de imprensa do Beira-Rio, comandou no CT Parque Gigante o primeiro trabalho com os jogadores. Além deste treino, orientará o elenco nesta sexta-feira (26) antes da partida de sábado (27) contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pelo Brasileirão.

Ramón Díaz assinou com o Inter até dezembro de 2026. Além dele, chegam ao clube seu filho e auxiliar técnico Emiliano Díaz, os assistentes Osmar Ferreyra e Bruno Urribarri, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Juan Romanazzi.

Veja a entrevista completa de Ramón Díaz: