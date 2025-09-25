Ramón Díaz comanda seu primeiro treino no Inter; veja fotos

Teve início nesta quinta-feira (25) o trabalho de Ramón Díaz no comando do Inter. No CT Parque Gigante, o argentino e sua comissão técnica comandaram o primeiro treino.

O trabalho ocorreu antes da coletiva de imprensa de apresentação do novo treinador colorado. O elenco volta a treinar nesta sexta-feira (26), quando deve ser definido o time que enfrentará o Juventude no sábado (27), no Alfredo Jaconi, em partida da 25ª rodada do Brasileirão.