"Queríamos ter saído deste ciclo vicioso", diz Barcellos após demitir sétimo treinador em sua gestão

Roger Machado foi o sétimo treinador desde que Alessandro Barcellos assumiu o clube, em 2021. André Ávila / Agencia RBS

Foram 430 dias no comando do Inter, mas Roger Machado não é mais o técnico do Inter. A decisão foi confirmada pelo presidente Alessandro Barcellos após a derrota para o Grêmio por 3 a 2, no Beira-Rio. Segundo o presidente colorado, membros do Departamento de Futebol já foram orientados a buscar um novo treinador.

O torcedor acostumou-se nos últimos anos com a mudança na comissão técnica durante a temporada. O sucessor de Roger Machado será o oitavo treinador desde que Barcellos assumiu a presidência do Inter, em 2021. Ele reconhece o chamado "ciclo vicioso" como um problema para a evolução do time.

— Queríamos ter saído deste ciclo vicioso, de iniciar o trabalho no meio do ano, crescer, daí criar expectativa, depois não se confirmar, interromper e começar de novo — disse Barcellos.

Agora, a diretoria vai atrás de um novo nome. Segundo o presidente colorado, não são muitas opções disponíveis. Mesmo assim, ele reconhece que é possível ter uma recuperação na temporada.

— É óbvio que a gente sabe que o mercado não é um mercado com grandes opções, mas digo grande no sentido de número, várias, não de estatura. E isso restringe, por óbvio, nesse momento de meio de temporada. O que torna sempre a tarefa mais difícil. Mas, em outros momentos, a gente fez isso e recuperou — comentou o presidente, que lembrou sobre as demais mudanças feitas durante a gestão:

— O fato da mudança, em todos os momentos que a gente fez, ela surtiu algum efeito, sob pena da gente não fazê-la, e correr o risco de não ter os resultados que a gente precisa ter.