Quem é Pablo Fernandez, treinador interino que assume o Inter após saída de Roger

Pablo Fernandez foi anunciado pelo Inter em março de 2024. Rafaela Frison / Inter / Divulgação

Após a demissão de Roger Machado no Inter, Pablo Fernandez assume o comando do grupo principal de forma interina, até o anúncio de um novo treinador. O profissional já foi treinador do sub-20 do clube e desde o ano passado atua como auxilia técnico permanente do time profissional.

No ano passado, após a saída de Eduardo Coudet, teve sua primeira experiência comandando o time principal do Colorado. Na ocasião, somou dois jogos: empate com o Juventude, na Copa do Brasil, e derrota para o Rosario Central, na ida dos playoffs das oitavas da Sul-Americana, na Argentina.

Pablo Fernandez chegou ao Inter em março de 2024 cacifado por estar à frente da Ferroviária na melhor campanha da sua história no Paulista sub-20, em 2023. A equipe caiu na semifinal do campeonato.

O paulistano tem 15 anos de experiência com categorias de base e passou pelas equipes sub-20 de times como Primeira Camisa-SP, Red Bull Brasil, São José-SP, Bahia, Santos e Athletico-PR.

No Bahia, chegou a ser auxiliar técnico da equipe principal entre 2018 e 2020. Em 2019, participou da conquista do Campeonato Baiano ao lado justamente Roger Machado.

Quem é

Nome: Pablo Fernandez

Idade: 50 anos

Origem: São Paulo-SP

Carreira

2025 — Inter — Auxiliar técnico permanente

2024 — Inter — Técnico Sub-20

2023 — Ferroviária — Técnico Sub-20

2021 e 2022 — Athletico Paranaense — Técnico Sub-20

2020 e 2021 — Santos – Técnico Sub-23

2020 — Santos — Técnico Sub-20

2018 a 2020 — Bahia — Auxiliar técnico da equipe principal

2018 a 2020 — Bahia — Técnico Sub-20

Conquistas

2025 — Campeão gaúcho profissional

2022 — Vice-campeão Paranaense Sub-20

2022 — Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro Sub-20

2019 — Campeão baiano profissional

2019 — Campeão baiano Sub-20

2018 — Campeão baiano Sub-20

2018 — Vice-campeão da Copa do Nordeste Sub-20