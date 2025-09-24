Quanto o Inter vai pagar à comissão técnica de Ramón Díaz? Veja os valores

O Inter anunciou o técnico Ramón Díaz nesta quarta-feira (24). Um dos pontos importantes do negócio foi resolvido na terça (23). Afinal, houve acordo entre as partes quanto ao salário que será pago ao treinador.
A comissão técnica de Ramón Díaz terá um custo total bruto de cerca de R$ 1,3 milhão por mês. O valor é similar ao que seria pago a Luis Zubeldía caso houvesse acordo com o técnico ex-São Paulo.
Ramón Díaz terá três auxiliares: Emiliano (filho do técnico), Bruno Urribarri e Oscar Ferreyra. Os três são os responsáveis pelos trabalhos táticos junto com o treinador.
O analista de desempenho será Juan Romanazzi, que já acompanhou o técnico no Corinthians. Um brasileiro completa a lista: o preparador físico Diego Pereira.
A expectativa do Inter é anunciar o treinador e recebê-lo na capital gaúcha ainda nesta quarta-feira (24). A estreia deve ocorrer diante do Juventude, no sábado (27), em Caxias do Sul.