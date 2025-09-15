Qual é o diagnóstico da direção do Inter sobre o trabalho de Roger e a postura dos jogadores

Roger Machado segue como técnico do Inter após goleada Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A semana mais turbulenta de Roger Machado no Inter acontece antes de um Gre-Nal. Mesmo com a goleada sofrida para o Palmeiras, o técnico recebe apoio dos dirigentes e segue no cargo para a disputa do clássico.

Logo após a derrota em São Paulo, o vice de futebol, José Olavo Bisol, tratou de garantir Roger no cargo até o clássico. Mais do que isso, o diagnóstico é de uma necessidade de cobrança maior aos atletas.

Nas entrevistas, tanto Roger como Bisol citaram, em alguma medida, falta de atitude e postura do grupo no jogo na Arena Palmeiras. Isto reforça a convicção da direção no trabalho do treinador, que não deve ser demitido antes do Gre-Nal.

A partir desta segunda-feira (15), quando acontece a reapresentação, o Inter buscará remobilizar o grupo de atletas. As conversas já serão iniciadas para tentar um bom resultado diante do maior rival, algo que, nos bastidores, pode ser um motivador para recuperação no Brasileirão.

Em termos de time, Roger contará com a volta de Bernabei, que cumpriu suspensão contra o Palmeiras. Borré ainda depende de reavaliação física após um desconforto muscular para ficar à disposição no Gre-Nal.