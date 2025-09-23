Experiência é a palavra que resume Ramón Díaz, 66 anos. O argentino foi anunciado pelo Inter nesta quarta-feira (24) como substituto de Roger Machado para o restante da temporada.
A carreira de Ramón Díaz na casamata se iniciou em 1996, um ano após pendurar as chuteiras. Na sua primeira temporada como treinador conquistou a Libertadores da América com o River Plate.
A lista de títulos de Ramón Díaz é tão longa que lhe cabe um lugar na história: é o treinador argentino com mais títulos na história. São 17 taças conquistadas. No Brasil, ficou marcado por ajudar Vasco e Corinthians a escaparem do rebaixamento.
Últimos trabalhos
O trabalho mais recente de Díaz foi curto. Anunciado em 17 de julho no Olimpia, gigante do Paraguai, pediu demissão em 24 de agosto. No clube foram sete partidas: duas vitórias, dois empate e três derrotas.
Antes, estava no Corinthians, clube que assumiu em julho de 2024. Então, comanda uma arrancada do rebaixamento à zona de pré-Libertadores. Neste ano, conquistou o Paulistão. Porém, o treinador não resistiu à arrancada ruim no Brasileirão e foi demitido em 17 de abril.
Fuga do rebaixamento, machismo e demissão polêmica
No Vasco, em 2023, assumiu o clube em julho com apenas nove pontos no Campeonato Brasileiro. Ao fim do campeonato somou 45, terminando em 15ª lugar e escapando do rebaixamento. Na temporada seguinte, no entanto, oscilou e foi demitido.
A demissão causou polêmica com Ramón Díaz e seu filho e auxiliar Emiliano Díaz alegando que foram demitidos via X (antigo Twitter). O clube rebateu a acusação dizendo que foram eles quem pediram demissão.
No clube carioca, o argentino também gerou polêmica ao afirmar que "é complicado" que o VAR seja decidido por uma mulher. O Vasco emitiu nota lamentando o fato, enquanto Ramón Diáz disse que foi mal interpretado e pediu desculpas.
Passagem sem estrear pelo Botafogo
Além de Vasco e Corinthians, Ramón Diáz também foi contratado pelo Botafogo, ainda em 2020. No entanto, foi demitido sem sequer comandar a equipe.
Na ocasião, o treinador viajou para o Paraguai para fazer uma cirurgia um dia após ser anunciado pelo clube carioca. Como a alta demorou a ocorrer, a direção do clube carioca optou por encerrar o contrato antes mesmo da estreia do técnico.
Além de Vasco, Botafogo e Corinthians, o argentino comandou Al Hilal, Al-Nasr, Independiente, San Lorenzo, Libertad e seleção paraguaia, de 2014 a 2016.
Dentro de campo
Ramón Diáz jogou como atacante e começou sua caminhada no futebol no River Plate, profissionalizando-se aos 19 anos, em 1978. No ano seguinte, foi campeão da Copa do Mundo sub-20, sendo artilheiro da competição com oito gols e escolhido Bola de Bronze.
Atuou ainda no Napoli, na Inter de Milão, na Fiorentina, no Monaco e no Yokohama Marinos, clube pelo qual encerrou sua passagem como jogador.
