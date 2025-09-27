Quais devem ser as novidades do "novo Inter" de Ramón Díaz contra o Juventude

Ramón Díaz chegou ao Inter na quinta-feira. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O novo técnico do Inter, Ramón Díaz, prepara mudanças táticas no time logo na sua estreia, neste sábado (27), contra o Juventude, em Caxias do Sul.

Conforme indicado nos treinos da semana, o comandante deve utilizar o esquema 4-4-2, com um losango no meio-campo, e terá como desafio aumentar os cuidados defensivos da equipe, sem deixar de atacar.

Leia Mais Com baixas de última hora e garotos da base, Inter chega a Caxias do Sul para a estreia de Ramón Díaz

Segundo apurado por Zero Hora, nos dois treinamentos que comandou, o treinador testou a equipe com um tripé de marcadores sustentando Alan Patrick. Essa é a principal novidade tática da comissão técnica recém-chegada.

Preocupação defensiva

Chama atenção a preocupação defensiva de Ramón Díaz. O primeiro treino, na quinta (25), teve um trio forte de marcação, com Richard como cabeça-de-área e Thiago Maia e Bruno Henrique pelos lados. Essa era a ideia original para o jogo.

Porém, os dois primeiros sentiram problemas médicos no treino desta sexta (26) e foram substituídos, respectivamente, por Luiz Otávio e Oscar Romero. Ainda assim, a lógica do tripé deve permanecer, com o trio se posicionando de forma mais recuada e Alan Patrick sendo o meia armador.

Outra dinâmica nova é o posicionamento do ataque, com Carbonero atuando mais perto da grande área adversária, encostando no centroavante Rafael Borré. Ao menos foi o indicado nas atividades.

Leia Mais Inter confirma lesão de Alan Rodríguez e esclarece ausências de Rochet e Thiago Maia em Caxias

O setor defensivo é o que mais tem desfalques. Rochet, vetado pelo departamento médico, será substituído por Anthoni. Além disso, Braian Aguirre, Juninho e Bernabei, suspensos, dão lugar, respectivamente, a Alan Benítez, Mercado e Victor Gabriel.

Provável time

O provável time do Inter tem: Anthoni; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Luiz Otávio, Bruno Henrique, Oscar Romero e Alan Patrick; Carbonero e Rafael Borré.

Também estão relacionados o goleiro Ivan, os zagueiros Clayton Sampaio e Pedro Kauan, o lateral Pablo, o volante Ronaldo, os meias Bruno Tabata, Allex e Yago Noal e os atacantes Vitinho, Ricardo Mathias e Raykonnen.

Juventude e Inter enfrentam-se neste sábado (27), às 18h30min, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.