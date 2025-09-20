Por onde anda Uh Fabiano, destaque do Inter no Gre-Nal dos 5 a 2 

Uh Fabiano em atuação no Gre-Nal do 5 a 2, em 1997. Valdir Friolin / Agencia RBS

As arquibancadas do Beira-Rio não esquecem as comemorações proporcionadas por "Uh" Fabiano. O atacante teve duas passagens pelo Inter e se consagrou pelas atuações em clássicos e, em especial, no Gre-Nal do 5 a 2.

Foi em 24 de agosto de 1997 a fatídica goleada em pleno Estádio Olímpico. Fabiano marcou duas vezes e entrou para a história do clássico e do Colorado. Meses antes, em julho, também foi decisivo no Gre-Nal que decidiu o Gauchão e deu o título para o Inter sobre um Grêmio recém campeão da Copa do Brasil.

— Dentro do Olímpico, pela fase do Inter, para mim, aos 22 anos, foi magnifico. Vinha de um clube pequeno e logo em seguida ser um ídolo da torcida. Até hoje eu saio na rua e escuto Uh, Fabiano! 5 a 2. É engraçado. Não tem como explicar. É só a gente, lá dentro, que sente isso na pele — disse Fabiano em entrevista ao ge.globo, em 2017.

No total, Fabiano esteve em campo em dezoito Gre-Nais, sendo quatro vitórias, sete empates e sete derrotas, e marcou quatro gols. Em 2011, Fabiano se aposentou dos gramados, aos 36 anos, em um jogo festivo no Beira-Rio.

O ex-jogador continuou ligado ao futebol, marcando presença em eventos e ações ligados ao esporte, principalmente junto ao Inter. Mais recentemente, Fabiano começou sua carreira política.

Em 2022, se candidatou ao cargo de deputado federal pelo PSDB, pelo Rio Grande do Sul, apesar de ser natural de Minas Gerais. Ele recebeu 2.139 votos e não conseguiu se eleger. Já em 2024, concorreu a uma vaga de vereador em Porto Alegre, pelo PSD, e ficou como suplente.