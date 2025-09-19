Por onde anda Nilson, autor dos gols do Inter no Gre-Nal do Século 

Nilson (à direita) comemora o gol da virada colorada em 1989. Fernando Gomes / Agencia RBS

Em 1988, Nilson Esidio Mora chegou ao Beira-Rio e logo escreveu seu nome na história do Inter. Ele se tornou o herói colorado no Gre-Nal do Século, marcando os dois gols da virada que garantiram ao clube uma vaga na final do Brasileirão e na Libertadores de 1989.

No ano seguinte, o atacante foi emprestado para o Celta de Vigo, na Espanha. Seu retorno ao Brasil seria justamente para o Grêmio, dois anos depois, entre 1990 e 1991.

Outros 20 clubes contaram com o futebol de Nilson entre os anos 1990 e 2005. Ele somou passagens por Flamengo, Fluminense, Atlético-MG, Corinthians, Palmeiras, Vasco, Valladolid, Sporting Cristal-PER e Tigres-MEX.

Por onde anda

Hoje, aos 59 anos, o herói do Gre-Nal do Século, vive em São Paulo. Nilson pendurou as chuteiras em 2005, mas segue conectado ao futebol.

Ele joga na categoria master do Corinthians. No clube, Nilson também atua na escolinha do clube, auxiliando atacantes e meio-campistas com fundamentos como cabeceio, domínio, passe e finalização.

— Tive o privilégio de jogar vários clássicos, mas Gre-Nal é o melhor de todos. Ainda mais esse (do Século), que foi numa semifinal de Brasileirão, e viramos mesmo com um a menos. Hoje chego em Porto Alegre e recebo muito carinho dos colorados, e isso não tem dinheiro que pague — contou Nilson à reportagem de Zero Hora.

