Por onde anda Nilmar, ex-atacante do Inter decisivo em vários Gre-Nais

Último gol de Nilmar no clássico foi na final do Gauchão de 2015. Marcelo Oliveira / Agencia RBS

Cinco vezes campeão gaúcho pelo Inter e protagonista no título da Copa Sul-Americana, Nilmar também cravou seu nome na história Gre-Nal. Revelado pelo Colorado, o ex-atacante marcou sete gols nos 16 clássicos que disputou contra o Grêmio.

Em 2003, com apenas 18 anos, ele foi lançado por Muricy Ramalho contra o Bahia, no Beira-Rio, substituindo Daniel Carvalho. Era o início da relação de amor e idolatria entre ele e o clube, que teve, pelo menos três capítulos de glórias.

Nilmar foi vendido no ano seguinte ao futebol europeu, para o Lyon, da França. Ficou por lá por uma temporada, retornado ao Brasil em 2005, para jogar no Corinthians — justamente o time contra ele marcaria um gol antológico para o Inter anos depois, em sua segunda passagem pelo Colorado, entre 2007 e 2009.

Ao fim da sua segunda passagem pelo Inter rumou novamente ao Velho Continente: dessa vez à Espanha, para marcar época no Villarreal. Depois somou passagens pelo futebol do Catar, por Al-Rayyan e El Jaish SC, até voltar ao Colorado, em 2014.

No total, o atacante disputou 185 jogos com a camisa do Inter, anotando 74 gols. Tornou-se pentacampeão estadual e campeão da Sul-Americana — marcando o gol do título, na prorrogação, contra o Estudiantes, e ajudando a eliminar o Grêmio na primeira fase. Seu último gol em Gre-Nal foi na final do Gauchão de 2015. Ele tem sete vitórias, cinco empates e somente duas derrotas no clássico.

Aposentadoria precoce

A carreira de Nilmar no futebol terminou precocemente em 2017 devido a um quadro de depressão. Naquele ano, depois de vestir as cores do Al-Nasr, das Emirados Árabes Unidos, o atacante assinou com o Santos, mas disputou apenas duas partidas antes de ter seu contrato suspenso por "motivos pessoais".

Meses depois, foi revelado: ele estava enfrentando uma forte depressão que o impediu de continuar jogando. Em dezembro, o Santos rescindiu seu contrato, encerrando a última tentativa de Nilmar de retornar ao futebol profissional.

O ex-atacante, então, se aposentou aos 33 anos. Ele ainda somou nove gols em 24 jogos pela Seleção Brasileira.

Por onde anda

Depois de sua aposentadoria, Nilmar se afastou do futebol. Ele optou por focar nos cuidados da saúde mental e mantendo sua vida privada, longe dos holofotes e sem redes sociais. Seu caso se tornou um símbolo da importância de cuidar da saúde mental de atletas profissionais.

Além do Inter, Nilmar é lembrado com carinho também pelos torcedores do Corinthians, onde brilhou. Considerado um dos atacantes mais habilidosos de sua geração, ele se destacou pelo estilo de jogo leve e veloz, com muita técnica.