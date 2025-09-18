Por onde anda Forlán, melhor jogador da Copa de 2010 e decisivo em Gre-Nais em 2013 pelo Inter

Forlán marcou duas vezes no clássico Gre-Nal, em 2013. Mauro Vieira / Agencia RBS

Em 2012, o Inter anunciou uma das principais contratações de sua história. Dois anos após ser eleito o melhor jogador da Copa do Mundo da África do Sul, Diego Forlán desembarcou em Porto Alegre para começar a passagem pelo Colorado. Atualmente, o uruguaio segue profissionalmente no esporte, mas não é o futebol.

Aos 46 anos, o ex-atacante trocou o campo pelas quadras de tênis e compete profissionalmente. Em novembro de 2024, ele fez a sua estreia no Uruguai Open, disputado em Montevidéu. Na ocasião, ele participou do torneio de duplas ao lado do argentino Federico Coria. Eles foram derrotados na primeira partida por uma dupla boliviana.

Forlán pendurou as chuteiras em 2018, tendo o Kitchee, de Hong Kong, como seu último clube. Depois, passou a participar do circuito de veteranos da Federação Internacional de Tênis, na categoria acima dos 40.

No Inter, ele disputou 55 jogos e marcou 22 gols, entre 2012 e 2014. Durante a carreira, ele chegou a defender times tradicionais da Europa como Atlético de Madrid, Manchester United e Inter de Milão. Na América do Sul, além do Inter, jogou pelo Independiente, da Argentina, e pelo Peñarol.

Pela seleção uruguaia, o ex-jogador foi campeão da Copa América em 2011 e disputou três Copas do Mundo pelo país (2002, 2010 e 2014). Na África do Sul, em 2010, ele foi eleito o melhor jogador do torneio, marcando cinco gols e dando uma assistência, em sete jogos. O Uruguai terminou a competição em quarto lugar.

Decisivo no clássico em 2013

Em clássicos Gre-Nal, Forlán teve destaque em 2013. Em dois jogos no Gauchão vencidos pelo Inter por 2 a 1, o uruguaio marcou o gol da vitória. As duas partidas tinham mando de campo do Inter, mas foram disputadas em estádios diferentes em função das reformas do Beira-Rio para a Copa do Mundo de 2014.

Primeiro, no Colosso da Lagoa, em Erechim, Forlán marcou com a bola rolando. Depois, no Estádio Centenário, em Caxias, ele sofreu um pênalti e converteu.

Em 2013, o Inter foi campeão gaúcho, e Forlán terminou a competição como artilheiro, com nove gols marcados.