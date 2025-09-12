Inter

Repercussão
Notícia

Pivô da Máfia do Apito, Edilson Pereira de Carvalho revela torcida para o Inter contra o Corinthians em 2005: “Covardia”

Entrevistado no programa "Um Assado Para...", ex-árbitro comentou sobre a série que remembra os fatos de 20 anos atrás

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS