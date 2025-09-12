Pivô da Máfia do Apito, Edilson Pereira de Carvalho revela torcida para o Inter contra o Corinthians em 2005: “Covardia”

Quando apitava, Edilson beijava a imagem de dois santos antes das partidas começarem. Mauro Vieira / Agencia RBS

Lançada na última semana, a série de três episódios sobre a Máfia do Apito vem dando o que falar. A produção disponível no Globoplay traz personagens envolvidos no caso que manchou o Brasileirão de 2005, em especial o ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho.

Nesta quinta-feira (11), Edilson foi entrevistado pelo jornalista Duda Garbi no programa Um Assado Para..., no YouTube. Por quase duas horas de conversa, ele revelou estar revoltado com a produção do documentário e disse que se sentiu humilhado em alguns momentos.

Assim como disse na série, o ex-árbitro comentou na entrevista que a anulação dos 11 jogos influenciou no título brasileiro. Contudo, Edilson pontua as falhas de Márcio Rezende de Freitas na partida entre Corinthians e Inter, na antepenúltima rodada do Brasileirão, como o maior erro daquele campeonato.

— Por que não falam do Márcio Rezende de Freitas, do pênalti que ele não deu no Tinga? Expulsasse o senhor Fábio Costa, que era o o último homem. Ele não deu. O campeonato ficou em cima de mim por causa daquele jogo, Corinthians e Internacional no Pacaembu. Ele acabou de ferrar comigo de uma vez — revelou.

Ainda sobre o assunto, ele admite que torceu para o Inter ser campeão naquele ano. Como o Colorado liderava a competição antes da anulação dos 11 jogos, o antigo juiz entendia que o título do clube gaúcho mostraria que a Máfia do Apito não interferiu no resultado final.

— E eu torcendo para o Inter ali. Por mais que os jogos tenham voltado, não mudaria o campeão. Os pontos seriam do Corinthians por competência. Mas por incompetência do senhor Márcio Rezende de Freitas... Aí, ele fala que não viu. Viu p**** nenhuma — revelou Edilson, que assumiu ter recebido R$ 50 mil para participar do documentário sobre a Máfia do Apito e ainda completou:

— Foi uma covardia do senhor Márcio Rezende de Freitas.

Por fim, Edilson Pereira de Carvalho critica Márcio Rezende pela versão apresentada na série, em que ele reconhece o erro e diz que não viu o pênalti em Tinga na ocasião.

— Você afinou, não deu falta. Todo mundo viu que foi falta. Pênalti, expulsão. Não deu, porque foi covarde. Qualquer árbitro viu — disse e ainda concluiu:

— Se fosse no Beira-Rio, ele daria. Ele daria o pênalti. Isso é manha de árbitro. O árbitro vê tudo, cara.

