Para driblar baixa projeção de público, Inter aposta em promoção para atrair torcedores contra o Corinthians

Promoções podem melhorar o público para o jogo no Beira-Rio. Omar Freitas / Agencia RBS

Na próxima quarta-feira (1º), o Inter recebe o Corinthians no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão. O clube divulgou, nas últimas horas, promoções importantes com o objetivo de atrair um maior número de torcedores ao estádio. Até a tarde desta segunda-feira (29), porém, a projeção da direção segue na casa dos 20 mil torcedores.

Para tentar mudar o panorama, os dirigentes anunciaram vantagens para os sócios. Os donos da Carteira Vermelha têm direito a ingresso gratuito para um acompanhante. Já as modalidades Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar e Academia do Povo garantem entrada gratuita ao sócio, enquanto o acompanhante paga R$ 50.

Outras modalidades que exigem check-in para acesso ao Beira-Rio, como Sócio Colorado, Patrimonial e Parque Gigante, também dão direito ao ingresso sem custo nesta quarta-feira. Para não sócios, os valores variam entre R$ 70 e R$ 299.

Inter e Corinthians se enfrentam nesta quarta, às 19h30, pela 26ª rodada do Brasileirão. Os portões do Beira-Rio serão abertos às 17h30min. O Colorado ocupa a 15ª colocação, com 24 pontos na tabela.