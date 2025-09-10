Palmeiras x Inter se enfrentam neste sábado (13), às 18h30min, pela 23ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena Palmeiras, em São Paulo.
O Colorado vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no Beira-Rio, na última rodada. Já o Palmeiras empatou o clássico contra o Corinthians, fora de casa, em 1 a 1.
Escalações para Palmeiras x Inter
Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: João Martins (auxiliar-técnico).
Inter: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho (Bruno Tabata), Ricardo Mathias e Carbonero. Técnico: Roger Machado.
Arbitragem para Palmeiras x Inter
Ainda não divulgada.
Onde assistir a Palmeiras x Inter
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 14h30min, com Grêmio x Mirassol;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada após Grêmio x Mirassol;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Premiere e o SporTV anunciam a transmissão.
Como chegam Palmeiras e Inter
Palmeiras
Sem o comandante Abel Ferreira, suspenso por levar o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians, o Verdão entra em campo visando voltar à vice-liderança. Atualmente, o Palmeiras está em terceiro, com 43 pontos.
O jogo contra o Colorado pode marcar a estreia de Andreas Pereira, contratado recentemente. Fora do time desde o início de agosto, Raphael Veiga está em fase final de recuperação de lesão e também pode retornar à equipe neste sábado, iniciando o jogo no banco.
Inter
Visando emendar uma sequência de resultados positivos e espantar de vez a má fase, o time de Roger tem a difícil missão de bater o terceiro colocado do Brasileirão fora de casa - onde nunca venceu. O Colorado está na 10ª posição, com 27 pontos.
Suspenso pela sequência de cartões amarelos, lateral Bernabei desfalca o Inter. O zagueiro Victor Gabriel deve ser improvisado para substituir o argentino.
Acompanhe em tempo real
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.