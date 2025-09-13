Palmeiras x Inter na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo 

Neste sábado (13), contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, o Inter sofreu uma goleada por 4 a 1 e ocupa a 10ª posição na tabela. Siga as informações do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.

Nela, além de receber as informações veiculadas no rádio, você acessa elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.

Acompanhe os lances de Palmeiras x Inter

Como funciona o Gaúcha 2

Para ouvir, você terá de fazer o download do aplicativo GZH na loja (Play Store ou App Store) de seu smartphone ou acessar o site de Zero Hora;

No momento do início da transmissão no Gaúcha 2, alertas serão enviados para o celular (é necessário ativar notificações);

Abra o aplicativo ou o site zerohora.com.br e clique sobre o ícone "..." na barra inferior, ao lado do play da Gaúcha. Depois, escolha a opção "localização";

Clique em Gaúcha 2 para definir como o seu canal para ouvir a Gaúcha;

O fim da transmissão será notificado pelos comunicadores e/ou via pushes e alertas enviados ao smartphone do usuário;

No site de Zero Hora, o usuário poderá acessar o segundo canal por meio de um ícone ao lado da localização da cidade.