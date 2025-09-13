Palmeiras já vendeu quase 30 mil ingressos contra o Inter; colorados relatam falhas no registro facial

São 1.700 lugares reservados aos colorados no Allianz Parque. Filipe Duarte / Agencia RBS

Ao que tudo indica, o Palmeiras contará com o apoio maciço do seu torcedor. Na noite da última sexta-feira (12), o clube comunicou a venda antecipada de 27.100 ingressos para o jogo deste sábado (13), contra o Inter, no Allianz Parque.

Pelo lado dos visitantes, torcedores colorados relatam dificuldades no cadastramento facial. Segundo o Palmeiras, o problema será solucionado nas próximas horas e não deverá causar transtornos aos colorados que forem ao estádio para a partida das 18h30min.

O ingresso destinado à torcida do Inter custa 120 reais. São 1.700 lugares reservados aos colorados no Allianz Parque, e a tendência é de que o setor esteja lotado. A compra e o cadastro facial devem ser realizadas pelo site oficial do Palmeiras.

Como a comercialização segue neste sábado, a expectativa é de que o número de ingressos vendidos ultrapasse os 30 mil. Os bilhetes para a torcida mandante variam entre R$ 50 e R$ 200, de acordo com a modalidade associativa.

Palmeiras e Inter se enfrentam neste sábado, às 18h30min, no Allianz Parque. O Colorado ocupa a 10ª colocação no Brasileirão, com 27 pontos, enquanto o time paulista é o 3º colocado, com 43. Confira a tabela.