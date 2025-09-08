Os objetivos do Inter a curto, médio e longo prazo na reta final da temporada

Time de Roger Machado busca vaga na Libertadores. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter volta ao trabalho nesta segunda-feira (8) para disputar os 17 jogos do resto do seu ano. Com a linha de chegada no horizonte, a retomada conta com objetivos de curto, médio e longo prazo para terminar o ano de título gaúcho e frustrações da melhor maneira possível dentro do cenário atual.

A primeira meta é recuperar o rendimento que o time já teve sob o comando de Roger Machado. O início será emblemático para o treinador. A direção não está disposta a fazer uma troca no comando da equipe, mas as duas próximas partidas serão essenciais para o treinador manter o fôlego de seu trabalho.

A principal arma será o calendário mais folgado já que o time disputa apenas o Brasileirão. Em anos interiores, quando a frequência de partidas diminuiu, o aproveitamento subiu.

No sábado (13), o Inter enfrenta o Palmeiras. Depois, disputa o Gre-Nal no dia 21. Bons resultados com atuações convincentes ajudarão a desanuviar o atual momento, efeito incapaz de ser alcançado com a vitória sobre o Fortaleza.

Mudanças

O centroavante Borré e o meia Bruno Tabata devem retornar ao time. O primeiro realiza trabalho de reforço muscular, o segundo está em fase final da recuperação de lesão muscular.

A médio prazo, um novo potencial titular deve ser opção outra vez. Bruno Gomes tem sua volta programada entre o fim deste mês e o início de outubro. Apesar do destaque como lateral-direito no ano passado, não está certo que jogará nessa função. Com a afirmação de Aguirre e com alguma dificuldade para formar o meio-campo ideal, Roger pode utiliza-lo como volante, sua posição original.

Se elevar o nível da equipe, e o Inter repetir a recorrência de realizar um segundo turno de Brasilierão melhor do que o primeiro, Roger poderá se aproximar do objetivo a longo prazo. Após as quedas nas Copas e derrapadas no Brasileirão, a meta é conseguir, mais uma vez, uma vaga na Libertadores.

Cálculos por vaga

Especializado em cálculos futebolísticos, o Departamento de Matemática da UFMG indica uma probabilidade de 6,9% de o time colorado terminar o Brasileirão entre os seis primeiros. A necessidade é de 78,4% de aproveitamento. Em números brutos, somar 40 dos 51 pontos em disputa — os índices variam a cada rodada e o número de vagas pode aumentar, diminuindo a exigência de pontos.